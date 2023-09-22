"Людина-оркестр і найефективніший командувач сучасності": австралійський генерал про Залужного

За його словами, Валерій Залужний має чудові результати попри мультизадачність і складність ситуації в Україні.

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У світі немає зараз більш успішного генерала, який би впорався із такими завданнями, з якими зміг впоратися Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net. висловив австралійський генерал-майор Мік Раян.

За його словами, Валерій Залужний має чудові результати попри мультизадачність і складність ситуації в Україні.

"Залужний – це людина-оркестр, і, здається, він впорався із мультизадачністю з доволі гарним результатом, з гумором, ефективно та успішно", — сказав австралійський генерал-майор.

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Він зауважив, що не знає більш успішних військових керівників сучасності.

"Я не думаю, що у нас в сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким би стояли такі самі виклики", — пояснив він.

Нагадаємо, що США закликають Україну провести на південному напрямку загальновійськову операцію, але Валерій Залужний не готовий змінювати тактику.

Раніше повідомлялося, що Залужний пообіцяв повернути Крим, навіть якщо Захід буде проти. Залужний хоче зробити настільки сильну армію, щоб ніхто більше не нападав на Україну.