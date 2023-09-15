"Чекаємо хороших новин": Залужний зустрівся з колегами зі США та Британії (відео)

Українські командири ознайомили західних партнерів з оперативною обстановкою на фронті та обговорили подальше посилення ЗСУ.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із партнерами з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Відповідне відео він опублікував у Telegram 15 вересня.

Валерій Залужний повідомив, що ознайомив колег з оперативною обстановкою на фронті, а також поділився баченням розвитку подій на передовій. На зустрічі був присутній глава ГУР МО Кирило Буданов та інші високопоставлені українські особи.

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"Обговорили потребу української армії у снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо хороших новин", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Йшлося також про посилення ППО, надання додаткової кількості транспорту для евакуації поранених бійців, ремонт техніки та відновлення боєздатності військових частин.

"Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", — написав Валерій Залужний.

Українські та західні генерали обговорили обстановку на фронті

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 15 вересня, США близькі до передачі Україні далекобійних ракет ATACMS цієї осені. За словами американських чиновників, низка факторів змусила адміністрацію Байдена по-новому поглянути на це питання.

Раніше, 14 вересня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Український лідер відвідає США та візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН.