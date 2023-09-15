"Ждем хороших новостей": Залужный встретился с коллегами из США и Британии (видео)

Украинские командиры ознакомили западных партнеров с оперативной обстановкой на фронте и обсудили дальнейшее усиление ВСУ.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с партнерами из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram 15 сентября.

Валерий Залужный сообщил, что ознакомил коллег с оперативной обстановкой на фронте, а также поделился видением развития событий на передовой. На встрече присутствовал глава ГУР МО Кирилл Буданов и другие высокопоставленные украинские лица.

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"Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Речь также шла об усилении ПВО, предоставлении дополнительного количества транспорта для эвакуации раненых бойцов, ремонте техники, и восстановлении боеспособности воинских частей.

"Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", — написал Валерий Залужный.

Украинские и западные генералы обсудили обстановку на фронте

Напомним, что по данным СМИ от 15 сентября, США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью. По словам американских чиновников, ряд факторов заставил администрацию Байдена по-новому взглянуть на этот вопрос.

Ранее, 14 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер посетит США и примет участие в Генеральной Ассамблее ООН.