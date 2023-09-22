В районе Севастопольской бухты поднялся дым: движение перекрыли, — соцсети (фото)

По словам местных жителей, из соседнего поселка Черноморское доносили звуки работы ПВО — ВС РФ якобы запустили несколько ракет.

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В оккупированном Крыму прозвучали взрывы — местные жители сообщают о работе российской противовоздушной обороны и дымовой завесе в районе Севастопольской бухты. Вместе с тем утверждается, что движение морского транспорта якобы приостановлено. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

По сообщениям местных, Вооруженные сил РФ запустили несколько ракет из поселка Черноморское.

Кроме того, сообщалось, что движение морского транспорта в этом районе перекрыли.

Позже в соцсетях показали фото работы ПВО в Черноморском, а также сообщили, что "Севастополь весь в дыму".

Работа ПВО в поселке Черноморское Фото: Крымский ветер Севастополь в дыму Фото: Крымский ветер

Реакция "крымских властей"

Позже представитель оккупационной администрации Крыма, т.н. "советник главы Крыма" Олег Крючков сообщил, что на центральной набережной Феодосии в районе 4-й буны "проводятся работы по разминированию найденного бреприпаса№.

"Проход для жителей и гостей города временно перекрыт. Работают саперы", — заявил Крючков.

Впрочем, появление дымовой завесы над бухтой оккупационный чиновник не пояснил.

Реакция ВСУ

Отметим, что на момент публикации командование Вооруженных сил Украины не комментировало инцидент в Крыму.

Напомним, 22 сентября в РФ заявили о "прекращении" атаки двух БПЛА в акватории Черного моря и в Краснодарском крае.

Ранее, 13 сентября, в результате ночной атаки по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" проекта 775.