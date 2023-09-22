"Это не 21 сентября": Шмыгаль сказал, когда Россия начала новый этап энерготеррора

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этот отопительный сезон Украина гораздо более подготовлена и сильнее, чем в прошлом году. Но зима все равно будет сложной.

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Россия имеет цель наносить регулярные атаки на энергосистемы Украины. Однако энергетический террор начался не 21 сентября, а еще две недели назад. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме, передает Укринформ.

"Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели", — сказал он.

Как указал премьер, Украина до сих пор не ощутила это, так как в текущем отопительном сезоне она лучше подготовлена к возможному новому этапу энергетического давления со стороны России.

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Он прогнозирует, что такие атаки будут продолжаться, однако система защиты, включая активные меры, такие как противовоздушная оборона, и пассивные меры, такие как специальные конструкции, продолжает функционировать и укрепляться.

"Мы гораздо больше подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму… Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами всеми стоят", — подчеркнул премьер-министр.

Тысячи жителей Киева остались без света из-за обстрела РФ 21 сентября

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты совершили ракетный обстрел Киева и Киевской области. В результате атаки были повреждены энергосети. Многие жители остались без электроэнергии.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук подтвердил, что в ходе вражеской атаки, произошедшей вчера в Киеве и его окрестностях, произошли отключения электроснабжения.

"Да. Были повреждены сети в Киеве и Киевской области. В Киевской области выключалось около 3 тысяч потребителей. В Киеве — около тысячи. В течение часа мы возвращали свет потребителям и затем в течение дня ремонтировались", — сказал он.