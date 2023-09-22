"Бульдожья хватка": Зеленский адресовал брутальный посыл Путину и процитировал Линкольна, — СМИ

По словам президента Украины, в Национальном архиве он заметил вдохновляющую телеграмму 16-го президента США Авраама Линкольна генералу Гранту. В схожем по описанию ключе действовали и ВСУ, освобождая Киевскую и Харьковскую области.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Силы обороны продолжат "пережевывать и давить" россиян на каждом дюйме украинской земли. На цитату Линкольна в сообщении Зеленского в соцсети X обратило внимание издание Metro.

После встречи с действующим президентом Джо Байденом и своего выступления Зеленский написал несколько твитов, в одном из которых позаимствовал "вдохновляющую" цитату у одного из бывших президентов США Авраама Линкольна.

"Среди документов, которые я сегодня видел в Национальном архиве, была телеграмм Авраама Линкольна генералу Гранту. Вдохновляющий документ. "Продолжай держать в бульдожьей хватке, пережевывай и дави что есть силы", — написал Зеленский.

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По его словам, эта цитата также хорошо подходит к описанию того, как Силы обороны Украины действовали во время освобождения Киевской, Харьковской областей и острова Змеиный в Черном море.

По словам Зеленского, ежедневно украинские солдаты перемалывают и давят российских оккупантов.

Напомним, что Зеленский рассказал о плане освобождения Бахмута. Ко всему прочему, украинские военнослужащие намерены деоккупировать еще два важных города.

Также сообщалось, что на встрече с американскими законодателями президент Украины заявил, что если Украина не получит военную помощь от США, то проиграет войну.