Оккупирована с первых дней войны: ВСУ ударили по автопарку РФ в Алешках (фото)
По словам журналиста Андрея Цаплиенко, пожарная часть использовалась оккупантами для расположения своих подразделений.
Журналист Андрей Цаплиенко показал фото с прилета по зданию пожарной части в Олешках Херсонской области, которая с первых дней оккупации захвачена россиянами. Фотографии "было и стало" он опубликовал в своем Телеграмм-канале.
По словам военного корреспондента, пожарная часть использовалась российскими военными для расположения своих подразделений.
"Говорят, что у оккупантов стало меньше на десяток грузовиков", — говорится в заметке.
Как отметил Андрей Цаплиенко, "масла в огонь добавил маслозавод", который расположен рядом.
Пока информацию не подтвердили официально.
Напоминаем, сегодня, 22 сентября, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил удар по штабу ЧФ России во временно оккупированном Крыму. Указывают, что время удара — 12:00. Местные жители отметили одно из последствий попаданий, кроме как разрушение здания штаба: пишут, что плохо себя чувствуют из-за дымовой завесы.
Аналитики InformNapalm указывают, что взрывы раздавались не только над Севастополем, а еще в шести других локациях . Минобороны РФ при этом заявило, что сбило пять ракет, но штаб ЧФ РФ "поврежден".