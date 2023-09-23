Появляются "то тут, то там": генерал Тарнавский рассказал, остались ли "вагнеровцы" в Украине

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что когда украинские бойцы сталкиваются с российскими войсками, которые воюют более эффективно, у них возникают подозрения, что это могут быть именно наемники.

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Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают встречаться на различных направлениях фронта в Украине. Об этом заявил командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

По его словам, "вагнеровцы" возникают "то тут, то там". Он отметил, что, когда украинские бойцы сталкиваются с российскими войсками, которые воюют более эффективно, у них возникают подозрения, что это могут быть именно наемники.

"Мы подозреваем наличие "вагнеровцев", если видим сдерживание наших наступательных сил с привлечением той категории военнослужащих, которые выполняют эти задачи более интересным (более нестандартным) способом", — пояснил он.

Тарнавский сказал, что время от времени украинские бойцы находят и шевроны ЧВК "Вагнер".

"Дело в том, что их значки появляются тут и там — это происходит постоянно", — отметил генерал.

"Вагнеровцы" в Херсонской области: что известно

Напомним, что 22 сентября российский военкор Юрий Котенок сообщил, что наемников ЧВК "Вагнер" могли отправить в Херсонскую область. По его словам, Штурмовые отряды "вагнеровцев" распределят по секторам. Информация о пребывании ЧВК "Вагнер" в Херсонской области — под грифом "секретно".

Также в ЦНС сообщали, что Беларусь "торгуется" с наемниками ЧВК "Вагнер". Российские наемники нужны Лукашенко для подавления протестов в Беларуси. Среди белорусских военных растет социальное напряжение.