Тайваньские ударные вертолеты AH-64 выглядят самыми зловещими в мире (фото)
По крайней мере два из 29 ударных вертолетов получили камуфляж в виде тигровой акулы, в зубах которой уничтоженный танк, а глаз имеет интерфейс наведения, который видит сам вертолетчик.
Ударный вертолет AH-64 сам по себе выглядит довольно угрожающе, но тайваньский камуфляж еще больше добавляет к образу зловещего. Об этом сообщает The War Zone.
В составе Тайваньских воздушных сил есть по крайней мере два вертолета, которые выглядят очень зловеще. Один из пилотов имеет позывной Ugly (уродливый). Вертолеты окрашены в камуфляж тигровой акулы, а на носовой части нарисованы ужасные зубы и огненные глаза. При этом на левом борту в зубах заметно танк, который сжимается ими. Также на нем есть флаг капитуляции.
Камуфляж настолько детализирован, что один из глаз имеет приблизительную схему интерфейса, которую видит пилот. Не исключено, что тайваньские вертолеты таким образом подготовили к появлению на открытом мероприятии на авиабазе в Синше в западной части побережья острова.
На мероприятии будут динамичные показательные выступления парашютистов, истребителей и вертолетов. Вероятно два борта AH-64E будут выступать вместе и таким образом на Тайване может появиться демонстрационная команда.
Всего на вооружении Тайваня находится 29 вертолетов AH-64E, которые обошлись в 1,91 млрд долларов. Тайваньские борта оптимизированы для противотанковых задач с помощью радаров и ракет Hellfire.
Напомним, 18 сентября рекордные 103 боевых самолета приблизились к Тайваню. В Минобороны назвали такие действия деструктивными.
15 сентября СМИ писали, что Тайвань получит ракетные дроны JACKAL, которые смогут охотиться на китайские вертолеты или танки.