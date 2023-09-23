Тайваньские ударные вертолеты AH-64 выглядят самыми зловещими в мире (фото)

По крайней мере два из 29 ударных вертолетов получили камуфляж в виде тигровой акулы, в зубах которой уничтоженный танк, а глаз имеет интерфейс наведения, который видит сам вертолетчик.

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Ударный вертолет AH-64 сам по себе выглядит довольно угрожающе, но тайваньский камуфляж еще больше добавляет к образу зловещего. Об этом сообщает The War Zone.

В составе Тайваньских воздушных сил есть по крайней мере два вертолета, которые выглядят очень зловеще. Один из пилотов имеет позывной Ugly (уродливый). Вертолеты окрашены в камуфляж тигровой акулы, а на носовой части нарисованы ужасные зубы и огненные глаза. При этом на левом борту в зубах заметно танк, который сжимается ими. Также на нем есть флаг капитуляции.

Танк, капитулировавший в зубах вертолета

Камуфляж настолько детализирован, что один из глаз имеет приблизительную схему интерфейса, которую видит пилот. Не исключено, что тайваньские вертолеты таким образом подготовили к появлению на открытом мероприятии на авиабазе в Синше в западной части побережья острова.

Интерфейс наведения вертолета на глазах

На мероприятии будут динамичные показательные выступления парашютистов, истребителей и вертолетов. Вероятно два борта AH-64E будут выступать вместе и таким образом на Тайване может появиться демонстрационная команда.

Всего на вооружении Тайваня находится 29 вертолетов AH-64E, которые обошлись в 1,91 млрд долларов. Тайваньские борта оптимизированы для противотанковых задач с помощью радаров и ракет Hellfire.

Напомним, 18 сентября рекордные 103 боевых самолета приблизились к Тайваню. В Минобороны назвали такие действия деструктивными.

15 сентября СМИ писали, что Тайвань получит ракетные дроны JACKAL, которые смогут охотиться на китайские вертолеты или танки.