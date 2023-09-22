Напичканный технологиями: как выглядит вертолет Black Hawk Сил спецопераций США (фото)

Во время учений "Полярный кинжал" Силы спецопераций США показали вертолет. который был оборудован огромным количеством радаров, систем и комплексов. Они должны делать работу экипажа проще и безопаснее.

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160-й авиационный полк специальных операций США Night Stalkers показал вертолет MH-60M Black Hawk полный технологий. Об этом сообщает The War Zone.

В начале сентября была опубликована фотография где-то в Беринговом море между Аляской и РФ. Там выполняли задачи вертолеты 160-го авиационного полка ССО США на корабле-амфибии USS John P. Murtha. Военные отрабатывали учения под названием "Полярный кинжал". Основными целями было показать, как силы спецопераций могут помочь защищать критические объекты в арктических и субарктических регионах.

Вертолеты были наполнены большим количеством технологических устройств. Например, радар AN/APQ-187 Silent Khight и AN/ZSQ02.

Установка радара AN/APQ-187

Silent Knight позволяет безопасно летать на сверхнизких высотах в условиях плохой погоды или ночью. AN/ZSQ-2 имеет электрооптическую и инфракрасную видеокамеры полного движения и дальномер. Слева от этого радара есть сенсорная система DVEPS — это система пилотажа в ухудшенной визуальной среде. С помощью комбинации камер и LIDAR экипаж может ориентироваться в пыли, песке, снегу и тумане.

Кроме этого в передней части вертолета есть ряд оборонительных систем вдоль верхней части фюзеляжа: радары и лазерные датчики наблюдения, инфракрасные ракеты, радары и средства наблюдения, а кроме этого системы РЭБ. Такие системы помогают предупреждать о приближении ракеты, или наведения лазерного луча.

ССО проводили учения "Полярный кинжал" Фото: U.S. Navy Photo

Также в MH-60M из 160-го авиаполка оснастили армейской системой общего инфракрасного противодействия, которая использует лазерные лучи для ведения в заблуждение вражеских систем наведения инфракрасных систем.

Напомним, 1 мая СМИ писали, что модернизация американских вертолетов Black Hawk задерживается на два года, но производство не оправилось от ковида.

7 апреля в армии США объяснили, почему они выбрали вертолет Bell, а не Sikorsky в рамках следующего основного вертолета в ВВС США.