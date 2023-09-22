Сповнений технологій: який вигляд має гелікоптер Black Hawk Сил спецоперацій США (фото)

Під час навчань "Полярний кинджал" Сили спецоперацій США показали гелікоптер, який був обладнаний величезною кількістю радарів, систем і комплексів. Вони мають робити роботу екіпажу простішою та безпечнішою.

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160-й авіаційний полк спеціальних операцій США Night Stalkers показав гелікоптер MH-60M Black Hawk сповнений технологій. Про це повідомляє The War Zone.

На початку вересня була опублікована фотографія десь у Беринговому морі між Аляскою та РФ. Там виконували завдання гелікоптери 160-го авіаційного полку ССО США на кораблі-амфібії USS John P. Murtha. Військові відпрацьовували навчання під назвою "Полярний кинджал". Основними цілями було показати, як сили спецоперацій можуть допомогти захищати критичні обʼєкти в арктичних і субарктичних регіонах.

Гелікоптери були наповнені великою кількістю технологічних пристроїв. Наприклад, радар AN/APQ-187 Silent Khight й AN/ZSQ02.

Встановлення радара AN/APQ-187

Silent Knight дозволяє безпечно літати на наднизьких висотах в умовах поганої погоди або вночі. AN/ZSQ-2 має електрооптичну й інфрачервону відеокамери повного руху і далекомір. Ліворуч від цього радару є сенсорна система DVEPS — це система пілотажу в погіршеному візуальному середовищі. За допомогою комбінації камер і LIDAR екіпаж може орієнтуватися в пилу, піску, снігу й тумані.

Окрім цього, у передній частині вертольота є низка оборонних систем уздовж верхньої частини фюзеляжу: радари та лазерні датчики спостереження, інфрачервоні ракети, радари та засоби спостереження, а також системи РЕБ. Такі системи допомагають попереджати про наближення ракети або наведення лазерного променя.

ССО проводили навчання "Полярний кинджал" Фото: U.S. Navy Photo

Також MH-60M зі 160-го авіаполку оснастили армійською системою загальної інфрачервоної протидії, яка використовує лазерні промені для ведення в оману ворожих систем наведення інфрачервоних систем.

Нагадаємо, 1 травня ЗМІ писали, що модернізація американських гелікоптерів Black Hawk затримується на два роки, але виробництво не оговталося від ковіду.

7 квітня в армії США пояснили, чому вони обрали гелікоптер Bell, а не Sikorsky в межах наступного основного вертольота у ВПС США.