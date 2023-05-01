Модернізація американських гелікоптерів Black Hawk затримується на 2 роки: названо причину

Гелікоптер має отримати новий двигун, який буде на 50% потужнішим, на 25% економнішим та екологічнішим. Однак виробництво досі не оговталось після ковіду.

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Армія США прогнозує майже дворічну затримку з установкою двигуна нового покоління на вертольоти UH-60 Black Hawk. Про це повідомляє Defense News.

Постачання новітнього двигуна Т901 від EG Aerospace має замінити двигун Т700, який нині встановлюють у Black Hawk та Apache. Новий двигун також обрали для майбутніх штурмових розвідувальних гелікоптерів. Затримка майже на 2 роки повʼязана з тим, що ще під час пандемії коронавірусу виникли проблеми з виробництва деталей для двигуна. Як наслідок, виникли затримки в процесі створення перших двигунів.

Виконавчий директор програми армійської авіації генерал-майор Роберт Баррі заявив, що попри затримку прогрес є. Перший двигун уже завершив випробування, а другий перебуває у випробувальній камері. Однак проблема з двигунами доторкнулась багатьох виробів: ударні гелікоптери UH-60 та AH-64 Apache, а також на прототипах сучасних FARA.

Повноцінне виробництво T901 очікується лише в третьому кварталі 2028 фінансовому року, раніше планувалося цього досягнути в першому кварталі 2027 року. Оперативна спроможність мала бути у четвертому кварталі 2027 фінансового року.

Авіаційний двигун Т901

Баррі зазначає, що відтермінування термінів зробили із запасом часу, щоб встигнути розвʼязати всі проблеми. Також гелікоптер FARA тепер почне льотні випробування в четвертому кварталі 2024 фінансового року.

Т901 буде на 50% потужнішим та на 25% економнішим порівняно з Т700. Окрім цього двигун зменшує викиди в атмосферу й матиме міцніші компоненти.

Нагадаємо, 20 квітня ЗМІ писали, що українські льотчики шокували американських інструкторів, які навчали їх на гелікоптері Black Hawk.

7 квітня в армії США пояснили, чому вони обрали гелікоптер Bell, а не Sikorsky в межах наступного основного вертольота у ВПС США.