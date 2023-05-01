Модернизация американских вертолетов Black Hawk задерживается на 2 года: названа причина

Вертолет должен получить новый двигатель, который будет на 50% мощнее, на 25% экономнее и экологичнее. Однако производство до сих пор не оправилось после наводнения.

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Армия США прогнозирует почти двухлетнюю задержку с установкой двигателя нового поколения на вертолеты UH-60 Black Hawk. Об этом сообщает Defense News.

Поставка новейшего двигателя Т901 от EG Aerospace должно заменить двигатель Т700, который устанавливают в Black Hawk и Apache. Новый двигатель также выбрали для будущих штурмовых разведывательных вертолетов FARA. Задержка почти на 2 года связана с тем, что еще во время пандемии коронавируса возникли проблемы производства деталей для двигателя. Как следствие, возникли задержки в процессе создания первых двигателей.

Исполнительный директор программы армейской авиации генерал-майор Роберт Барри заявил, что, несмотря на задержку, прогресс есть. Первый двигатель уже завершил испытание, а второй находится в испытательной камере. Однако проблема с двигателями затронула многие изделия: ударные вертолеты UH-60 и AH-64 Apache, а также на прототипах современных FARA.

Полноценное производство T901 ожидается только в третьем квартале 2028 финансовом году, ранее планировалось этого достичь в первом квартале 2027 года. Оперативная способность должна быть в четвертом квартале 2027 финансового года.

Авиационный двигатель Т901

Барри отмечает, что отсрочку сроков сделали с запасом времени, чтобы успеть решить все проблемы. Также вертолет FARA теперь начнет летные испытания в четвертом квартале 2024 финансового года.

Т901 будет на 50% мощнее и на 25% экономнее по сравнению с Т700. Кроме этого двигатель уменьшает выбросы в атмосферу и будет иметь более крепкие компоненты.

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