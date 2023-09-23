"Наш склад въе**ли": появилось видео удара Азербайджана по базе миротворцев РФ в Карабахе

В социальных сетях публикуют видео российских "миротворцев", которые бегают по базе из-за удара. Известно, что за время контртеррористической операции было убито 6 бойцов ВС РФ.

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Во время контртеррористической операции Азербайджана в Карабахе, было уничтожено нескольких российских "миротворцев". В сети публикуют видео, как сообщается, одного из ударов по базе россиян. Об этом сообщает пропагандист Александр Коц в своем телеграм-канале.

На видео заметны российские солдаты, которые бегают по территории базы. Сама база представляет собой одноэтажные контейнеры. На заднем фоне поднимается дым в результате удара. Сейчас подтверждений достоверности видео нет.

"Все, наш склад въе**ли", — говорит автор видео.

Известно, что с 19 сентября в результате контртеррористической операции погибло 6 российских военных из состава "миротворцев". Генеральная прокуратура Азербайджана открыла два уголовных дела по факту гибели. Была расстреляна одна машина в селе Джанятаг. Второй случай связан с действиями неустановленных членов армянских сепаратистских формирований. Они расстреляли "КамАЗ", который принадлежал "миротворческому" контингенту.

Среди ликвидированных был заместитель командира "миротворцев" российской армии, капитан 1-го ранга Иван Ковган. Также в пресс-службе Кремля заявили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев попросил прощения у Москвы и выразил глубокие соболезнования.

Напомним, Азербайджан мог применить израильский ОТРК Lora для ударов по армянским объектам в Карабахе.

19 сентября в Армении заявили об отсутствии войск на территории Карабаха.