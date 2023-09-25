"Оставаться страшнее": писатель-уклонист сбежал из Украины, переплыв Днестр, — соцсети

Беглец от мобилизации пожаловался, что плыть через Днестр ему было довольно холодно. Он проплыл 200 м полностью одетым, при этом его не заметил ни один пограничник.

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На улицах украинских городов военнообязанные мужчины получают повестки, чтобы прибыть в ТЦК и, возможно, стать в ряды ВСУ на защиту Украины. Некоторые из военнообязанных решают сбежать от этой обязанности и нелегально переходят границу, например, границу с Польшей. Одному из уклонистов от мобилизации удалось сбежать в Молдову. Свой рассказ он опубликовал на странице Facebook.

Автор сообщения о побеге за границу — Андрей Сапунов, свидетельствует страница Facebook. Мужчина рассказал, как переплыл Днестр, взяв с собой только документы. При этом ему удалось не попасться на глаза ни украинским, ни молдавским пограничникам. В сети отмечают, что речь идет о писателе, который издал несколько книг о путешествиях по миру.

Сапунов подробно описал процесс побега. Сперва он из Киева доехал до неназванного приграничного населенного пункта на обычном транспорте. Затем нанял такси, которое его довезло до безлюдного места. Следующий шаг — небольшая прогулка по берегу реки и внезапный рывок прямо к воде.

В Днестр мужчина бросился, как был, одетым. С собой не имел никаких вещей — только пакет с деньгами и документами. Пришлось преодолеть около 200 метров, уверяет уклонист. Говорит, что вода была достаточно прохладная — все же побег совершил в сентябре. Выбрался на берег, добрался до Кишинева, раздобыл молдавские леи и теперь планирует будущую жизнь.

"В книге судьбы теперь перевернута новая страница. А что будет дальше — я не знаю. Никаких долгосрочных планов нет и где буду жить — не знаю пока сам", — написал Сапунов.

Мужчина также заверил, что не воспользовался ни одним существующим способом избежания мобилизации: не желал платить 10 тыс. долларов за то, что может провернуть самостоятельно.

В комментарии к уклонисту Сапунову пришли украинцы, которые критиковали его побег за границу. В комментариях не было заметно, чтобы кто-то тегнул СБУ, Киевскую городскую ТЦК или другой государственный орган.

Реакции украинцев на поступок писателя Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На странице Facebook Киевского городского военкомата одно из последних сообщений призывает украинцев прибыть в ТЦК и обновить данные: пишут, что допустимо бояться, но это все равно нужно сделать. На поступок Сапунова пока реакции нет.

Мобилизация в Украине: детали

Сапунов рассказал свою позицию относительно войны в Украине. В частности, назвал вторжение РФ "безумием". Он сначала ожидал, что это "безумие" завершится через год-полтора. Но решил, что ситуация "действует на психику" и выдерживать этого больше не желает. Поэтому "созрело решение уходить из Украины", потому что "оставаться страшнее".

Пока не известно, когда именно мужчина сбежал за границу. Дата обнародования его сообщения — 24 сентября 2023 года. Крайние сообщения в Facebook касаются рассказа о железнодорожном вокзале в Киеве и о скелете уклониста, которого обнаружили пограничники на границе с Румынией.

Между тем украинская власть заявила, что будет создан реестр мужчин, которые уклонились от мобилизации и сбежали за границу. Также возможна экстрадиция уклонистов, однако пока правоохранители этими делами заниматься не будут.

Напоминаем, в сети опубликовали видео спора военкома с мужчиной, которому они пытались вручить повестку. При этом один из работников ТЦК зачем-то упал перед капотом авто, в котором находился мужчина.

Между тем продолжается расследование дела об избиении в Самборе во Львовской области. Двух работников ТЦК, которых подозревают в насилии к уклонистам, получили меру пресечения — пребывание под домашним арестом.