"Залишатись страшніше": письменник-ухилянт втік з України, перепливши Дністер, — соцмережі

Утікач від мобілізації поскаржився, що плисти через Дністер йому було досить холодно. Він проплив 200 м повністю одягнутим, при цьому його не помітив жоден прикордонник.

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На вулицях українських міст військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, щоб прибути до ТЦК та, можливо, стати до лав ЗСУ на захист України. Дехто з військовозобов'язаних вирішує втекти від цього обов'язку і нелегально переходить кордон, наприклад, кордон з Польщею. Одному з ухилянтів від мобілізації вдалось втекти до Молдови. Свою розповідь він опублікував на сторінці Facebook.

Автор допису про втечу за кордон — Андрій Сапунов, свідчить сторінка Facebook. Чоловік розповів, як переплив Дністер, взявши з собою лише документи. При цьому йому вдалось не потрапити на очі ні українським, ні молдовським прикордонникам. У мережі зазначають, що ідеться про письменника, який видав кілька книг про мандрівки світом.

Сапунов детально описав процес втечі. Спершу він з Києва доїхав до неназваного прикордонного населеного пункту на звичайному транспорті. Потім найняв таксі, яке його довезло до безлюдного місця. Наступник крок — невелика прогулянка берегом річки і раптовий ривок прямо до води.

У Дністер чоловік кинувся, як був, одягнутим. З собою не мав ніяких речей — лише пакет з грошима та документами. Довелось здолати близько 200 метрів, запевняє ухилянт. Каже, що вода була досить прохолодна — все ж таки втечу здійснив у вересні. Вибрався на берег, дістався до Кишинева, роздобув молдовські леї і тепер планує майбутнє життя.

"У книзі долі тепер перегорнуто нову сторінку. А що буде далі – я не знаю. Жодних довгострокових планів немає і де житиму — не знаю поки що сам", — написав Сапунов.

Чоловік також запевнив, що не скористався жодним існуючим способом уникнення мобілізації: не бажав платити 10 тис. доларів за те, що може провернути самостійно.

В коментарі до ухилянта Сапунова прийшли українці, які критикували його втечу за кордон. Втім були й такі, які бажали йому удачі у новому житті. У коментарях не було помітно, щоб хтось теґнув СБУ, Київську міську ТЦК або інший державний орган.

Реакції українців на вчинок письменника Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Київського міського військкомату одне з останніх повідомлень закликає українців прибути до ТЦК і оновити дані: пишуть, що допустимо боятись, але це однаково потрібно зробити. На вчинок Сапунова наразі реакції немає.

Мобілізація в Україні: деталі

Сапунов розповів свою позицію щодо війни в Україні. Зокрема, назвав вторгнення РФ "безумством". Він спершу очікував, що це "безумство" завершиться через рік-півтора. Але вирішив, що ситуація "діє на психіку" і витримувати цього більше не бажає. Тому "дозріло рішення йти з України", бо "залишатись страшніше".

Наразі не відомо, коли саме чоловік утік за кордон. Дата оприлюднення його допису — 24 вересня 2023 року. Крайні дописи у Facebook стосуються розповіді про залізничний вокзал у Києві та про скелет ухилянта, якого виявили прикордонники на кордоні з Румунією.

Між тим українська влада заявила, що буде створено реєстр чоловіків, які ухились від мобілізації та втекли за кордон. Також можлива екстрадиція ухилянтів, однак поки що правоохоронці цими справами займатись не будуть.

Нагадуємо, у мережі опублікували відео суперечки військкомів з чоловіком, якому вони намагались вручити повістку. При цьому один з працівників ТЦК навіщось упав перед капотом авто, в якому перебував чоловік.

Між тим триває розслідування справи про побиття у Самборі у Львівської області. Двох працівників ТЦК, яких підозрюють у насильстві до ухилянтів, отримали запобіжний захід — перебування під домашнім арештом.