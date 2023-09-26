Война в Украине: как получить статус УБД лицам, уволенным с военной службы (видео)
Статус участника боевых действий предоставляется на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и согласно постановления №413 от 20.08.2014 в редакции 24.08.23 Кабинета министров.
Представитель Дарницкого районного в городе Киеве ТЦК и СП Александр Галай рассказал, как украинским военнослужащим, которые уволились с военной службы получить статус участника боевых действий. Он перечислил необходимые документы и озвучил порядок действий всем, кто желает получить статус УБД.
"Сама процедура оформления статуса УБД осуществляется на основании Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Согласно пунктов 19.21 и 25 ч.1 Статьи 6 Кабинет министров Украины устанавливает постановление КМУ №413 от 20.08.2014 года в редакции 24.08.23 года, где прописан сам порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и брали непосредственное участие в АТО, а также в сдерживании вооруженной агрессии РФ против Украины", — сообщил Галай.
По его словам, статус УБД предоставляется военнослужащим:
- резервистам;
- военнообязанным;
- добровольцам Сил территориальной обороны ВСУ;
- Национальной гвардии;
- СБУ и Службе внешней разведки;
- Государственной пограничной службы;
- Государственной специальной службы транспорта;
- военной прокуратуры;
- рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО
- полицейским и сотрудникам МВД
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Государственной пенитенциарной службы Украины;
- входившим в состав добровольческого формирования территориальной общины;
- других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, находясь непосредственно в районах ее проведения.
Для получения УБД в комиссию имеют право обратиться командир воинской части, лично военнослужащий, а также лицо, уволенное с военной службы.
Лицо, уволенное с военной службы, должно обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете со следующими документами::
- заявление о рассмотрении вопроса получения УБД;
- согласие на сбор и обработку персональных данных;
- заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины;
- документ о присвоении идентификационного номера;
- два цветных матовых фото 3х4.
При обращении командира воинской части в ТЦК и СП необходимо иметь справку о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением 6 к Постановлению КМУ №413, а также не менее одного из следующих документов:
- выписка (копия) боевых донесений;
- выписка (копия) журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);
- выписка (копия) вахтенных журналов, полетных листов;
- извлечение (копия) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, плена.
Не всегда только один из вышеупомянутых документов может стать безоговорочным подтверждением участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны.
После оформления необходимого комплекта документов ТЦК и СП направляют их на обработку Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий. Она в 30-дневный срок рассматривает предоставленный пакет документов и принимает решение о признании заявителя участником боевых действий.
В случае отказа в предоставлении статуса участника боевых действий, Комиссия предоставляет обоснованное решение об отказе.
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