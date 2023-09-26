РФ безуспешно пытается защитить шинами самолеты от украинских БпЛА, — эксперт (видео)

Россияне начали накрывать некоторые из своих самолетов автомобильными шинами, что, по мнению эксперта Сергея Грабовского, может быть импровизированной попыткой защитить их от ударов украинских беспилотников.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации внедрили некое ноу-хау: чтобы защитить свои самолеты от ударов украинских БпЛА, обкладывают их шинами, но это не поможет. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский 26 сентября в эфире телеканала FREEДОМ.

"Нужно понимать, что если даже нанесен удар, то в любом случае повреждается поверхность самолета, даже если взрыв приходится в основном на шину, и как бы большая часть удара приходится туда. Да, повреждения могут быть меньше. Но они все равно есть, и самолет требует ремонта", — отметил эксперт.

Сергей Грабский считает, что такие попытки россиян защитить самолеты снижают мобильность российской авиации, чтобы убрать шины с самолета нужно время. Поэтому такой метод никак не защищает самолеты от дронов. Украина в случае угрозы ракетных атак рассредотачивает авиацию, передислоцирует самолеты с одного аэродрома на другой.

"Нужно не забывать о таком понятии, как мобильность авиации. А в этом случае после получения сигнала угрозы эти шины надо как минимум с самолета убрать. То есть это тоже занимает достаточно большое количество времени, и поэтому мобильность от этого страдает... если эти шины все-таки вспыхнут, то это как бы дополнительный источник привязки к цели. Таким образом, можно на это направление сосредоточить большее количество дронов. И не забываем, что дроны летят, в том числе как бы с визуальным обнаружением. То есть для них оператор может определить приоритетность нанесения удара. Потому что такие способы защиты не являются высокоэффективными для авиации", — подчеркнул Грабский.

Напомним, 16 сентября Фокус писал, что РФ готовится к повторению обстрелов украинской энергосистемы. Для ударов осенью и зимой 2022-23 враг в основном использовал ракеты Х-101 (AS-23 KODIAK), которые запускала стратегическая авиация с территории РФ.