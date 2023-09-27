Люди — живой щит: оккупанты массово заселяются в дома местных на Запорожье, — Федоров

Известно, враг начал подселять людей в Токмаке, чтобы защитить себя от возможных атак Сил обороны. Оборудование подобных огневых позиций на территории гражданских объектов является стандартной практикой для оккупантов.

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Военнослужащие страны-агрессора сейчас активно ведут процесс заселения в дома гражданских на территории оккупированной части Запорожской области. Больше всего таких случаев наблюдается на отрезке от Токмака до Роботино. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, после захвата российскими силами этих домов, местные начали массово выезжать.

"От Токмака до Роботино враг просто занял все дома, все помещения наших людей", — говорит Иван Федоров.

Живой щит для врага: детали об усилении местных в Токмаке

Городской голова Мелитополя отмечает, что с прошлой недели оккупанты начали подселять людей в Токмаке.

"Если кто-то проживал в доме или квартире, то враг именно к этим гражданским жильцам подселяет своих военных", — сказал Федоров.

Военные РФ, по словам мэра, делают это для того, чтобы прикрываться живым щитом. Для врага оборудование таких огневых позиций является стандартной практикой.

"Люди для врага ничего не стоят. Это живой щит, которым пытаются прикрываться", — добавляет городской голова Мелитополя.

Также мэр отметил, что местные выезжают из своих домов из-за такого "подселения" на отрезке от Токмака до Роботино. Переселяются люди, по словам Федорова, и в другие населенные пункты на территории Запорожской области.

"В основном они выбирают поселки Веселое, Михайловка или в Мелитополь выезжают. Мы понимаем, что чем ближе к линии фронта, тем зверее становятся вражеские войска и тем больше зверства они проявляют", — сообщил городской голова.

Напомним, 26 сентября Владислав Селезнев сообщил, что российские оккупанты собрали недалеко от временно оккупированного Токмака и освобожденного Роботино в Запорожской области сразу четыре дивизии воздушно-десантных войск. По его словам, действия противника могут быть связаны с будущим контрнаступлением.