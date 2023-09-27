"Бахмут и еще два": эксперты рассказали, на деоккупацию каких городов намекал Зеленский

По словам аналитиков, если президент заговорил о деоккупации по меньшей мере трех городов, значит, наша армия имеет для этого ресурсы.

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Президент Украины недавно говорил о восстановлении контроля над Бахмутом и другими городами, которые он не назвал. Вероятно, он имел в виду Токмак и Мелитополь в Запорожской области. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина.

В частности, согласно мнению политического аналитика из группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, можно предположить, что, основываясь на текущей обстановке на фронте, одним из городов, который может быть освобожден, является Токмак.

"А дальше за ним Мелитополь, почему бы и нет? А может и не Мелитополь, можно перебирать многие города. Зеленский вряд ли взял эти данные с потолка, наверное, он получил доклад с указанием городов с высокой вероятностью освобождения. И это обнадеживающие новости, надеюсь, мы очень скоро что-то об этом услышим", — резюмировал эксперт.

Военный аналитик Владислав Селезнев объясняет, что для определения, о каких городах может идти речь, необходимо иметь представление о направлении основных усилий украинских войск. Однако следует отметить, что эта информация является сведением со статусом "секретно" и доступна лишь высшему военно-политическому руководству.

"Но мы можем отметить другой важный фактор. Если президент заговорил о деоккупации по меньшей мере трех городов, значит, наша армия имеет для этого ресурсы. Обычно масштабные наступательные операции длятся от 2 до 3 месяцев. Наша уже длится 3,5 месяцев, и мы видим, что рациональное использование ресурсов позволило Зеленскому делать заявления такого уровня", — подчеркнул он.

Зеленский пообещал освободить Бахмут

В четверг 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал освободить Бахмут Донецкой области и еще два ключевых населенных пункта.

"Мы будем деоккупировать Бахмут", — сказал Владимир Зеленский в Вашингтоне.

Он отметил, что также Вооруженные силы Украины деоккупируют еще два города. О каких городах идет речь — президент не рассказал.

"Я не скажу вам, какие города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, ВСУ не прекращают контрнаступательные действия. По его мнению, российский президент Владимир Путин ждет временного прекращения огня, чтобы восстановить силы после того, как РФ потеряла свою "профессиональную армию".