Терминатор кораблей: BAE Systems разработала беспилотник T-600 (фото)

Беспилотник способен поднимать 200 кг полезной нагрузки. Во время крупных учений НАТО в Португалии военным продемонстрировали его возможности.

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Компания BAE Systems в кооперации с Malloy Aeronautics создала ударный беспилотник с легкими торпедами на борту. Об этом сообщает пресс-служба британской корпорации.

Во время масштабных учений НАТО в Португалии были продемонстрированы возможности БПЛА T-600, который должен интегрировать новейшие морские технологии в войска НАТО. Беспилотник успешно сбросил учебную противолодочную торпеду Sting Ray в море.

Т-600 — это беспилотник, который имеет грузоподъемность в 200 кг и скорость до 140 км/ч. Радиус действия БПЛА составляет до 80 км, в зависимости от полезной нагрузки. Размером дрон примерно с небольшой автомобиль.

Беспилотник имеет грузоподъемность в 200 кг

"Демонстрация продемонстрировала возможности нашего технологического демонстратора Т-600, который несет инертную торпеду Sting Ray перед главными военно-морскими силами мира. Это фантастическое достижение в нашем сотрудничестве с Malloy и признак наших общих амбиций по предоставлению новых возможностей нашим клиентам", — заявил руководитель отдела устойчивых электрических изделий BAE Systems AIR Нил Эпплтон.

Отмечается, что разработку БПЛА начали в 2020 году и с момента концепции до рабочего демонстратора потратили рекордно низкое время. Кроме Malloy Aeronautics и BAE в разработке участвуют L3 Harris и General Dynamics UK.

Кроме торпед Sting Ray БПЛА можно будет использовать для переброски обеспечения войскам, эвакуации раненых и борьбы с подводными лодками. T-600 — это полностью электрический дрон.

Напомним, 27 сентября СМИ написали, что Украина предложила Западу разбомбить заводы БПЛА в РФ, Иране и Сирии.

26 сентября стало известно, что Иран установил турбореактивный двигатель в дрон-камикадзе Shahed.