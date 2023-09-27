Тероборона использует БпАК "Чаклун" для обнаружения системы вражеской ПВО (видео)

Украинские защитники фиксируют вражескую ПВО благодаря разведывательному дрону. Россияне тратят дорогостоящий боекомплект чтобы его сбить.

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Группа аэроразведки Solovey 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны обнаруживает системы вражеской ПВО благодаря БпАК "Чаклун". В Facebook подразделения 27 сентября сообщили подробности.

Бойцы показали видео, как их "самолетики" курсируют над вражескими позициями. Можно увидеть настоящий шквал выстрелов из автоматов, пулеметов и периодические попытки сбить их с ПЗРК и ЗРК.

Стоимость одного пуска вражеского ПЗРК, как говорится в заметке, стоит от 45000 гривен. В целом стоимость пусков различных ЗРК — оценивается сотнями тысяч долларов.

Украинские защитники объяснили, что прекрасно понимают значение этих цифр, поэтому они периодически запускают такие беспилотники для выявления системы вражеской ПВО. Россияне всегда "ведутся на приманку и раскрываются".

"Чаклун" следит за украинским небом!" — говорится в заметке.

Что такое БПАК "Чаклун"

Разведывательный беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Чаклун" создали в Днепре в конце 2022 года. Беспилотник получил такое название, поскольку ему удавалось уже с первых пусков успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы российских захватчиков. Функции "Чаклуна":

полет может выполняться в автоматическом режиме по заданному маршруту и — в управляемом режиме, что дает пилоту возможность при необходимости изменять курс полета.

фото/видео фиксирование местности с координатами с записью на бортовой съемный носитель.

применяется камера Go-Pro и онлайн курсовая камера

действует система возврата домой при блокировке сигнала — инерционная дублированная система навигации.

Напомним, 26 сентября бойцы 101-й бригады уничтожили "Муром-П" с помощью БПЛА. Украинские бойцы обнаружили российский комплекс наблюдения с помощью беспилотника, который затем атаковал вражескую цель.