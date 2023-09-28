"Морское чудовище": Тайвань спустил на воду свою первую субмарину (фото)

В случае вторжения Китая, субмарины должны существенно усложнить полную блокаду острова. Целями для Hai Kun станут авианосцы.

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Тайвань представил первую отечественную подводную лодку под названием Nawhal или Hai Kun на мандаринском языке. Об этом сообщает CNN.

Президент Цай Инвэнь заявила, что построение дизель-электрического судна является большим достижением, потому что было построено внутри Тайваня. Официальное название подводной лодки Hai Kun можно свободно перевести как "Морское чудовище".

"Подводная лодка является важной реализацией наших конкретных обязательств в защите нашей страны. Это также важное оборудование для наших военно-морских сил в разработке стратегий асимметричной войны", — заявила президент.

Она добавила, что ранее производство субмарин в стране считалось невозможной задачей. В Минобороны считают, что подводные лодки могут значительно усложнить потенциальное вторжение Китая, который в последние годы все более резко выступает против острова.

Кадры с испытаний подводной лодки Фото: CNN

Подробностей о характеристиках или возможностях корабля нет. Планируется, что Тайвань до 2025 года будет иметь 3 подводные лодки и эта задача уже почти выполнена, потому что в строю есть 2 нидерландские субмарины. Ранее Тайбэй озвучивал планы построить 8 субмарин на собственной верфи.

Адмирал Хуан Шукуан, советник Совета нацбезопасности Тайваня и руководитель проекта подводных лодок сказал, что основная задача субмарин будет заключаться в предотвращении попыток Пекина осуществить морскую блокаду островов.

"Поскольку подводные лодки могут действовать глубоко под водой и их трудно обнаружить, у них больше шансов приблизиться к (китайским) авианосцам и атаковать их", — сказал Шукуан.

Тайваньский пролив может быть слишком мелководным для работы подводных лодок, но они могут быть самыми полезными, если они будут направлены на китайские военные корабли в проливе Баши, который отделяет Тайвань от Филиппин.

Напомним, 26 сентября СМИ писали, что Тайвань намерен заблокировать китайские корабли с помощью новых подводных лодок.

Ранее сообщалось, что всего за последние две недели китайские силы задействовали рекордное количество боевой авиации и кораблей в учениях вблизи Тайваня.