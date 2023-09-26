Тайвань намерен заблокировать военные корабли Китая с помощью новых подводных лодок, — СМИ

В Пекине считают, что такие планы Тайваня всего лишь мечта, поскольку за последнее время китайские силы якобы создали вокруг острова мощную сеть противолодочной обороны.

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Тайвань готовится спустить на воду первую подводную лодку отечественного производства Hai Kun, что положит начало созданию собственного подводного флота. В связи с этим китайские эксперты считают, что Тайвань намерен блокировать движение кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тихом океане, хотя реализовать такой план — всего лишь мечта. Об этом 25 сентября сообщили обозреватели Global Times.

Руководитель программы создания подводных лодок в Тайване Хуанг Шу-Куанг заявил, что первая подводная лодка собственной разработки должна поступить на вооружение ВМС острова в 2024 году. Далее к 2025 году планируется завершить строительство трех тайваньских субмарин, а к 2027 году — четырех.

Хуанг утверждает, что подводные силы острова будут развернуты в юго-западных, юго-восточных, восточных водах острова и в водах между Суао и японским островом Йонагуни с целью перекрыть силам НОАК доступ в Тихий океан со стороны первой островной цепи, чтобы НОАК не смогла окружить остров Тайвань.

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Однако в Пекине считают, что подобные стратегические планы — всего лишь иллюзия, поскольку китайские силы якобы создали вокруг острова целую сеть противолодочной обороны, включающую патрульные противолодочные самолеты Y-8 и вертолеты Z-9, корветы, фрегаты и эсминцы, а также подводные лодки.

"В случае возникновения конфликта подводные лодки острова будут легко обнаружены и уничтожены НОАК, и они будут представлять лишь ограниченную угрозу", — цитируют авторы публикации слова китайского военного чиновника.

Ранее сообщалось, что всего за последние две недели китайские силы задействовали рекордное количество боевой авиации и кораблей в учениях вблизи Тайваня. 17 сентября возле острова было замечено 103 боевых самолета, а 11 сентября — 20 боевых кораблей китайского военно-морского флота.