Тайвань має намір заблокувати військові кораблі Китаю за допомогою нових підводних човнів, — ЗМІ

У Пекіні вважають, що такі плани Тайваню всього лише мрія, оскільки за останній час китайські сили нібито створили навколо острова потужну мережу протичовнової оборони.

Related video

Тайвань готується спустити на воду перший підводний човен вітчизняного виробництва Hai Kun, що покладе початок створенню власного підводного флоту. У зв'язку з цим китайські експерти вважають, що Тайвань має намір блокувати рух кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у Тихому океані, хоча реалізувати такий план — лише мрія. Про це 25 вересня повідомили оглядачі Global Times.

Керівник програми створення підводних човнів у Тайвані Хуанг Шу-Куанг заявив, що перший підводний човен власної розробки має надійти на озброєння ВМС острова 2024 року. Далі до 2025 року планується завершити будівництво трьох тайванських субмарин, а до 2027 року — чотирьох.

Хуанг стверджує, що підводні сили острова будуть розгорнуті в південно-західних, південно-східних, східних водах острова і в водах між Суао і японським островом Йонагуні з метою перекрити силам НВАК доступ до Тихого океану з боку першого острівного ланцюга, щоб НВАК не змогла оточити острів Тайвань.

Важливо

Китай направив до берегів Тайваню нові підводні човни з надзвуковими ракетами (фото)

Однак у Пекіні вважають, що подібні стратегічні плани — всього лише ілюзія, оскільки китайські сили нібито створили навколо острова цілу мережу протичовнової оборони, яка включає патрульні протичовнові літаки Y-8 і вертольоти Z-9, корвети, фрегати й есмінці, а також підводні човни.

"У разі виникнення конфлікту підводні човни острова будуть легко виявлені і знищені НВАК, і вони становитимуть лише обмежену загрозу", — цитують автори публікації слова китайського військового чиновника.

Раніше повідомлялося, що всього за останні два тижні китайські сили задіяли рекордну кількість бойової авіації та кораблів у навчаннях поблизу Тайваню. 17 вересня біля острова було помічено 103 бойові літаки, а 11 вересня — 20 бойових кораблів китайського військово-морського флоту.