Российская армия получила партию Су-57 и Су-35. В РФ утверждают, что производство самолетов набирает "хорошие темпы".

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Воздушно-космические силы РФ получили новую партию истребителей Су-57 и Су-35. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что авиастроительные предприятия РФ набирают "хороший темп производства". Он утверждает, что предприятие Комсомольский-на-Амуре передало в ВКС РФ серийную партию истребителей 5 поколения Су-57 и партию поколения 4++ Су-35С.

Самолеты перед поставкой в войско прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы в различных режимах работы. Также Мантуров добавил, что до конца года армия РФ получит еще одну партию Су-57.

"Другие боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе завершающей сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", — заявил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

В РФ утверждают, что передали уже третью партию Су-35С

Также он сказал, что российские Воздушно-космические силы получили 3 партии истребителей Су-35С. Однако количество самолетов в последней партии не указывается.

Напомним, в начале августа в РФ похвастались модернизацией истребителя Су-57. Самолет получил новое бортовое оборудование и средства РЭБ.

4 августа в РФ заявили о создании новой ракеты малой дальности для истребителей Су-57 РВВ-МД2.