Зеленский пообещал уточнить факты по вопросу гибели командующего Черноморского флота (видео)

Глава государства добавил, что власти анализируют все удары по гражданской и энергетической инфраструктуре страны, и соответственно отвечает, делая "чувствительные шаги".

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уточнить факт возможной гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Журналист BBC задал вопрос относительно информации украинских спецслужб, которые сначала заявили о гибели адмирала Соколова, а затем сообщили, что необходимо выяснить обстоятельства его гибели.

"Я обязательно спрошу у соответствующих наших органов", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста.

Украинский лидер отметил, что Украина использует все имеющиеся у нее средства для того, чтобы деоккупировать захваченные россиянами территории.

"Украина использует все средства для возврата контроля над всей территории Украины. И каждый удар по нашим объектам гражданской и энергетической инфраструктуре мы воспринимаем, как угрозе нашей национальной безопасности. Мы анализируем, что может Украина делать и соответственно делает чувствительные шаги", — заявил украинский президент.

Владмир Зеленский ответил на вопрос о гибели российского адмирала Виктора Соколова (смотреть с 16:20)

Напомним, 25 сентября пресс-служба Сил специальных операций ВСУ сообщила, что в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе погиб командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов.

Позже российские пропагандисты в связи с этим потребовали показать публике "живого ил имертового" Соколова, поскольку информационная тишина со стороны РФ, по мнению Сергея Маркова, "толкает миллионы граждан РФ в объятия враждебных России информсетей".