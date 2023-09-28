"Глаза боялись, руки делали": медик ВСУ на нуле стал "пособием" для НАТО (видео)

Петр Конопля освобождал Херсон и участвовал в боях под Марьинкой. Его видео под названием "Добий меня" разлетелось не только в Украине, но и за рубежом.

Related video

В гражданской жизни медик ВСУ Петр Конопля жил в Одессе, был актером и мечтал состояться как режиссер. Но за 2 недели до его режиссерского дебюта началась война с Россией, и он пошел в ВСУ, где служил парамедиком 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом говорится в сюжете DW на украинском языке.

Петр Конопля освобождал Херсон и участвовал в боях под Марьинкой. Его видео "Добей меня" — это кадры спасения бойцов на передовой, которые разлетелись не только в Украине, но и за рубежом. Теперь по этому видео, на котором Петр Конопля оказывает помощь тяжелораненым бойцам, учатся бойцы НАТО.

"Боевой медик — это полноценная боевая единица. Ты и воюешь, и помощь оказываешь. Но есть свои "но", люди берегут меня, потому что есть уверенность что они выживут. Все, кому я оказывал помощь, все мои раненые выжили", — говорит Петр.

Важно

"История, которая учит не сдаваться": боец ГУР 14 часов сам пробыл в открытом море

Его самый большой страх произошел с ним, когда он оказывал помощь в ближнем бою парню, перевязывал его и пытался спасти. В этот момент к нему приблизились четыре оккупанта. В этот момент Петру пришлось использовать оружие. Свое оружие он оставил у одного из раненых, поэтому быстро схватил пулемет ПКМ, который лежал неподалеку и начал из него стрелять. Он ликвидировал оккупантов.

Видео работы медика, которое сейчас изучают бойцы НАТО, снято 20 марта этого года. Подразделение Петра уже выехало из Марьинки и должно было поехать дальше, но вдруг получило приказ, что их группу перебросят под Бахмут, где произошел прорыв оккупантов. С группой поехал и Петр Конопля.

"Мы сели в засаду, я пополнял патроны и услышал, как наши 2 парня кричат. Я оставил напарника, а сам побежал на помощь раненым. Я кричал "куда", чтобы понять, куда они ранены. Я подбежал и понял, что он не может ответить, поскольку ему осколком оторвало кусок челюсти. В 5 метрах лежали еще 2 парня, один был очень сильно ранен. У него были порваны обе руки и обе ноги и залетело ему в туловище и вблизи таза. Он кричал: "Добей меня". Он видел, в каком состоянии и позже мне сказал: "Я понимал, что меня уже никто не вытащит", — рассказывает Петр.

Раненый сказал, что не хотел умирать в муках, и не верил в то, что он выживет. Петр осмотрел его и несмотря на его отчаянную просьбу "добить", принялся оказывать ему первую помощь.

"Глаза боялись, руки делали. Я его не слушал, доставал жгуты и делал все, что надо было делать. Попался некачественный турникет. Я 19 раз его закрутил, и в конце концов он лопнул", — рассказывает Петр.

Он отметил, что нести раненого не было кому, потому что все были вокруг тоже ранены, поэтому пришлось ждать помощи.

"Все мои раненые тогда ребята выжили. Когда мы выносили тяжелого раненого, прилетело и мне — пробило ногу. Я больше 3 месяцев проходил лечение. Меня ВВК признала профнепригодным для морской пехоты. Я имею целью стать инструктором, чтобы учить других оказывать помощь", — рассказывает Петр.

Он говорит, что контактирует со своими ранеными. Тяжелораненый солдат нашелся, он рассказал своему спасителю, что его "руки и ноги пошили" и они функционируют.

Петр говорит, что после обнародования видео к нему обратились западные военные и попросили предоставить официальное согласие для использования кадров для обучения бойцов НАТО. По нему они изучают действия медика — правильные и неправильные.

"Мечтаю, чтобы война закончилась, и я вернулся к своей работе", — говорит Петр.

Напомним, что боец тактической группы "Медоеды" Александр Морозов рассказал, как во время выполнения боевого задания в тылу врага они потеряли связь и их уже записали в "200-е".

Ранее сообщалось, что что пленный оккупант во время хирургической операции едва не до смерти испугался, услышав нацистский гимн, который напевал украинский медик, доставая из него пулю.