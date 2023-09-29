Секретарь СНБО Данилов заявил, что двое его сыновей служат в ВСУ (видео)

По словам Данилова, один из сыновей служит в ТРО, другой — в воинской части.

Related video

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что двое его сыновей несут службу в Силах обороны Украины. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосийчук.

Он сказал, что его возмущают обвинения в том, что его сыновья сбежали за границу и там отсиживаются.

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями. У одного Париж — это военная часть, у другого — часть территориальной обороны под Киевом в селе", — заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что не видит смысла перед кем-то оправдываться и идти у кого-то на поводке.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов показал яркое видео о контрнаступлении ВСУ. По его словам, эксклюзивный производитель и поставщик замеса — украинская армия, которая участвует в боевых действиях с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов подтвердил, что некоторые производства в рамках украинской ракетной программы пришлось передислоцировать за границы Украины.