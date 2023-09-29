Секретар РНБО Данілов заявив, що двоє його синів служать в ЗСУ (відео)

За словами Данілова, один із синів служить в ТРО, інший — у військовій частині.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що двоє його синів несуть службу в Силах оборони України. Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Він сказав, що його обурюють звинувачення у тому, що його сини втекли за кордон і там відсиджуються.

"Звіки ви знаєте, де мої діти? Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Парижа, Лондона, Майямі. У одного Париж — це військова частина, у іншого— частина територіальної оборони під Києвом у селі", — заявив секретар РНБО.

Він зауважив, що не бачить сенсу перед кимось виправдовуватися і йти в когось на повідці.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов показав яскраве відео про контрнаступ ЗСУ. За його словами, ексклюзивний виробник і постачальник замісу — українська армія, яка бере участь у бойових діях із 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Олексій Данілов підтвердив, що деякі виробництва в межах української ракетної програми довелося передислокувати за кордони України.