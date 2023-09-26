"Росія потрапила": Україна перенесла ракетне виробництво за межі країни, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, успішність української ракетної програми підтверджується тим, що Сили оборони вміло вражають військові об'єкти ЗС РФ глибоко в тилу.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов підтвердив, що деякі виробництва в рамках української ракетної програми довелося передислокувати за межі країни. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському виданню АВС.

"Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Я можу вам сказати, що, на жаль, Росія потрапила в місце, де були зібрані ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни", — заявив секретар РНБО.

Наразі про українську ракетну програму відомо небагато, проте про її ефективність можна вже судити за результатами спецоперацій, під час яких Україна продемонструвала здатність вражати військові об'єкти противника далеко від державних кордонів.

"Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, реалізація ефективна. "Севастополь чекає, Камчатка чекає, Кронштадт чекає...", — написав Данілов у соціальній мережі X (раніше Twitter), коментуючи відео, на якому видно запуск нової невідомої ракети.

Крім того, Олексій Данилов запевнив в інтерв'ю іспанській газеті, що українські війська не використовуватимуть далекобійні ATACMS для ударів по території Росії. І підкреслив, як писав Фокус, що ці ракети будуть застосовуватися виключно для захисту території України.

Нагадаємо, 25 вересня експерт Фокуса заявив, що навіть 100 ракет ATACMS допоможуть знизити бойовий потенціал РФ. Головне — домогтися початку поставок, а потім їхня кількість лише зростатиме. Стабільність забезпечення ЗС РФ з часом знизиться.