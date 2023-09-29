"Оригинальный рецепт украинского замеса": Данилов показал яркое видео о контрнаступлении ВСУ

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эксклюзивный производитель и поставщик замеса — украинская армия, участвующая в боевых действиях с 2014 года.

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В сети появился оригинальный видеоролик о критике украинской контрнаступательной операции, на котором военный месит тесто под комментарии в соцсетях о том, что все происходит очень долго, а результата не видно. Соответствующее видео 28 сентября опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей Facebook-странице.

Так, на видео тесто, который военный месит для изготовления хлеба, символизирует контрнаступление Сил обороны Украины. Пока он делает замес на видео появляются комментарии из соцсетей: "почему так долго?", "где западные миксеры", "где результат?", "это все?" и т.д.

"Украинский замес! Рецептура оригинальная, технология национальная. Эксклюзивный производитель и поставщик — Силы обороны Украины", — прокомментировал ролик Данилов.

В конце видео военный выпекает пышный хлеб, просле чего появляется надпись, — "Силы обороны в замесах с 2014 года".

Как отметил Данилов, автор ролика — руководитель военного телевидения Украины Илларион Павлюк.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны успешно наступают на Мелитопольском направлении. Украинские военные дошли до окраин населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Также напомним, по мнению бывшего командующего Сухопутными силами НАТО в Европе Бена Ходжеса, критика украинской контрнаступательной операции является "непрофессиональными и бесполезными заявлениями".