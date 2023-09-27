ВСУ дошли до окраин Новопрокоповки, РФ перебрасывает резервные войска, – ISW (карты)

По данным экспертов, конфликты и напряженность среди оккупационных войск способствует успешному контрнаступлению украинских бойцов.

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Вооруженные силы Украины успешно наступают на Мелитопольском направлении, в то время как ВС РФ предпринимает попытки контратаки около Купянска. Об этом сообщает отчет ISW.

Войска 42-й мотострелковой дивизии армии России размещены под Токмаком, однако командование России не организовало глубокую многоуровневую оборону на юге Украины.

Токмак на карте

Кроме того, Вооруженные силы Украины дошли до окраин населенного пункта Новопрокоповка.

Новопрокоповка на карте

Напряженность между российскими воинскими частями, оперирующими как на передовой, так и в тылу на западе Запорожской области, представляет угрозу для общей целостности обороны России и может способствовать контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

Сейчас ситуация в Вербовом остается непонятной, поскольку 26 сентября украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области.

Оккупанты проводили контратаки под Бахмутом, но не смогли добиться заметных результатов. Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ успешно отразили пять контратак со стороны российских войск в районе Клещиевки.

Бахмут на карте

Напомним, что, по данным "Института исследования войны", ВСУ нанесли удар по российскому штабу и закрепились в Клещиевке.

Также сообщалось, что, по оценкам журналистов, президент РФ Владимир Путин, очевидно, рассчитывает на зиму для укрепления своих позиций.