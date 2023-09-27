ЗСУ дійшли до околиць Новопрокопівки, РФ перекидає резервні війська, — ISW (карти)

За даними експертів, конфлікти і напруженість серед окупаційних військ сприяють успішному контрнаступу українських бійців.

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Збройні Сили України успішно наступають на Мелітопольському напрямку, в той час як ЗС РФ роблять спроби контратаки біля Куп'янська. Про це повідомляє звіт ISW.

Війська 42-ї мотострілецької дивізії армії Росії розміщені під Токмаком, проте командування Росії не організувало глибокої багаторівневої оборони на півдні України.

Токмак на карті

Крім того, Збройні Сили України дійшли до околиць населеного пункту Новопрокопівка.

Новопрокопівка на карті

Напруженість між російськими військовими частинами, що оперують як на передовій, так і в тилу на заході Запорізької області, становить загрозу для загальної цілісності оборони Росії і може сприяти контрнаступу Збройних Сил України.

Наразі ситуація у Вербовому залишається незрозумілою, оскільки 26 вересня українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області.

Окупанти проводили контратаки під Бахмутом, але не змогли домогтися помітних результатів. Український Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ успішно відбили п'ять контратак із боку російських військ у районі Кліщіївки.

Бахмут на карті

Нагадаємо, що, за даними "Інституту дослідження війни", ЗСУ завдали удару по російському штабу і закріпилися в Кліщіївці.

Також повідомлялося, що, за оцінками журналістів, президент РФ Володимир Путін, очевидно, розраховує на зиму для зміцнення своїх позицій.