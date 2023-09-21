Вирішальні два місяці: результат контрнаступу ЗСУ визначить вектор розвитку світу, — CNN

За словами журналістів, президент Росії Володимир Путін, мабуть, розраховує на зиму для зміцнення своїх позицій. На російському державному телебаченні війна з Україною — це екзистенційна війна проти всього НАТО.

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Контрнаступ ЗСУ - це найважливіший момент для європейської безпеки з часів падіння Берлінської стіни або навіть з 1945 року. Про це пише видання CNN.

За словами журналістів, результат наступних двох місяців може визначити напрямок розвитку Заходу. Так, Росія повинна ослабнути, інакше безпека європейських країн опиниться під загрозою в майбутнє десятиліття.

Видання пише, що Європа висловлює солідарність у плані готовності й надалі підтримувати Україну. Однак рівень її підтримки може ослабнути, якщо Штати першими вирішать, що допомога Києву надто дорого обходиться.

У матеріалі сказано, що деякі члени Республіканської партії вже висловлюють сумнів щодо рішень президента США Джо Байдена надавати допомогу Україні. Теперішній лідер із висунення в президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп вважає, що може закінчити війну за 24 години, можливо, за рахунок поступок українських територій Росії.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін, мабуть, розраховує на зиму для зміцнення своїх позицій. На російському державному телебаченні війна з Україною — це екзистенціальна війна проти всього НАТО. Однак у самому НАТО це підноситься як шанс завдати Росії довгострокового удару, при чому силами когось іншого.

Нагадаємо, що 16 вересня Дональд Трамп говорив, що якщо стане президентом США, то закінчить війну в Україні за добу. За словами американського політика, він може розробити "справедливу" угоду, яка задовольнить Україну і Росію.

"І я б розробив угоду", — сказав Трамп, зазначивши, що все буде "чесно" для всіх.

Потім президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна не поступиться своїми територіями Росії. Він закликав Трампа поділитися своїм мирним планом закінчення війни з РФ.

"Отже, якщо ідея полягає в тому, як захопити частину нашої території і віддати президенту Росії Володимиру Путіну, це не формула миру", — сказав Зеленський після виступу в Генасамблеї ООН.