Решающие два месяца: исход контрнаступления ВСУ определит вектор развития мира, — CNN

По словам журналистов, президент России Владимир Путин, видимо, рассчитывает на зиму для укрепления своих позиций. На российском государственном телевидении война с Украиной – это экзистенциальная война против всего НАТО.

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Контрнаступление ВСУ – это самый важный момент для европейской безопасности со времен падения Берлинской стены или даже с 1945 года. Об этом пишет издание CNN.

По словам журналистов, исход следующих двух месяцев может определить направление развития Запада. Так, Россия должна ослабнуть, иначе безопасность европейских стран окажется под угрозой в предстоящее десятилетие.

Издание пишет, что Европа выражает солидарность в плане готовности и дальше поддерживать Украину. Однако уровень ее поддержки может ослабнуть, если Штаты первыми решат, что помощь Киеву слишком дорого обходится.

В материале сказано, что некоторые члены Республиканской партии уже выражают сомнение по поводу решений президента США Джо Байдена оказывать помощь Украине. Теперешний лидер по выдвижению в президенты на выборах в 2024 году Дональд Трамп считает, что может закончить войну за 24 часа, возможно, за счет уступок украинских территорий России.

Сообщается, что президент России Владимир Путин, видимо, рассчитывает на зиму для укрепления своих позиций. На российском государственном телевидении война с Украиной – это экзистенциальная война против всего НАТО. Однако в самом НАТО это преподносится как шанс нанести России долгосрочный удар, при чем силами кого-то другого.

Напомним, что 16 сентября Дональд Трамп говорил, что если станет президентом США, то закончит войну в Украине за сутки. По словам американского политика, он может разработать "справедливую" сделку, которая удовлетворит Украину и Россию.

"И я бы разработал сделку", — сказал Трамп, отметив, что все будет "честно" для всех.

Затем президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не уступит свои территории России. Он призвал Трампа поделиться своим мирным планом окончания войны с РФ.

"Так что, если идея заключается в том, как захватить часть нашей территории и отдать президенту России Владимиру Путину, это не формула мира", — сказал Зеленский после выступления в Генассамблее ООН.