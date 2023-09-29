Набором добровольцев ВС РФ удается только возмещать потери, — военная разведка Эстонии

В эстонской разведке считают, что президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов не решится на объявление мобилизации, а попытается возместить потери на фронте набором добровольцев.

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По оценке разведцентра Сил обороны Эстонии, за девять месяцев набора добровольцев вооруженные силы Российской Федерации смогли только восполнить свои потери, но для того, чтобы перехватить инициативу на фронте, этого недостаточно. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Активная вербовка добровольцев позволяет Кремлю обойти стороной очередную волну мобилизации.

По мнению Антса Кивисельга, РФ сможет завербовать столько добровольцев, сколько они потеряли в войне против Украины.

"Вы видели, как весной-летом Украина перехватила инициативу, и если Россия захочет ее вернуть, то для этого им потребуется еще больше людей. В частности, для этого может быть проведена мобилизация", — считает глава разведцентра.

Он отметил, что принятие решения по мобилизации является непопулярным, особенно в преддверии выборов президента РФ. Поэтому, скорее всего, Москва на такой шаг не пойдет.

В эстонской разведке отметили, что вместо мобилизации Владимир Путин 29 сентября поручил бывшему главе штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что в ЦНС рассказали, что делать тем, кого призвали в ВС РФ. Оккупанты нарушают Международное гуманитарное право, призывая на службу в армию ВС РФ украинцев. В подполье призвали сдаваться в плен тех, кого принудительно мобилизовали в армию врага.

Ранее, в Британии рассказали, как частичная мобилизация влияет на наступление ВС РФ. В Госдуме РФ заявили, что ротации российских военных из зоны "спецоперации" не будут происходить.