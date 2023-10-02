Пограничный отряд KVAZAR "насыпал" оккупантам и взорвал склад БК (видео)

Российские оккупанты пытались спрятать боеприпасы, но украинские операторы дрона их выследили.

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На одном из участков фронта пограничники попали в склад с БК россиян. Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" 1 октября.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как российские захватчики спрятали свой склад неподалеку частных застроек в одном из населенных пунктов. "Тайник" оккупантов заметили аэроразведчики. Далее по вражескому БК отработали из минометов. После попаданий вражеские боеприпасы начали детонировать.

"Пограничный отряд KVAZAR насыпает оккупантам", — говорится в лаконичном сообщении телеграм-канала.

Напомним, что Силы обороны потеряли фортификации ВС РФ к юго-западу от Роботино, откуда выбили противника 2 недели назад. Кроме того, ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ к западу и югу от этого населенного пункта, а также — под Вербовым.

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось достичь определенного успеха на Бахмутском направлении: отодвинули врага под Клещеевкой.