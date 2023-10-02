Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Пограничный отряд KVAZAR "насыпал" оккупантам и взорвал склад БК (видео)

война рф против украины, бк, потери россиян, потери ссс рф, пограничники, KVAZAR
Работа отряда по составу БК оккупантов

Российские оккупанты пытались спрятать боеприпасы, но украинские операторы дрона их выследили.

Related video

На одном из участков фронта пограничники попали в склад с БК россиян. Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" 1 октября.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как российские захватчики спрятали свой склад неподалеку частных застроек в одном из населенных пунктов. "Тайник" оккупантов заметили аэроразведчики. Далее по вражескому БК отработали из минометов. После попаданий вражеские боеприпасы начали детонировать.

"Пограничный отряд KVAZAR насыпает оккупантам", — говорится в лаконичном сообщении телеграм-канала.

Напомним, что Силы обороны потеряли фортификации ВС РФ к юго-западу от Роботино, откуда выбили противника 2 недели назад. Кроме того, ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ к западу и югу от этого населенного пункта, а также — под Вербовым.

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось достичь определенного успеха на Бахмутском направлении: отодвинули врага под Клещеевкой.