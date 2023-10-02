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Прикордонний загін KVAZAR "насипав" окупантам і підірвав склад БК (відео)

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Робота загону по складу БК окупантів

Російські окупанти намагалися сховати боєприпаси, але українські оператори дрону їх вистежили.

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На одній з ділянок фронту прикордонники поцілили у склад з БК росіян. Відео опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" 1 жовтня.

На опублікованих кадрах, зафільмованих з висоти пташиного польоту, видно, як російські загарбники сховали свій склад неподалік приватних забудов в одному з населених пунтків. "Схованку" окупантів помітили аеророзвідники. Далі по ворожому БК відпрацювали з мінометів. Після влучань ворожі боєприпаси почали детонувати.

"Прикордонний загін KVAZAR насипає окупантам", — йдеться в лаконічному повідомленні телеграм-каналу.

Нагадаємо, що Сили оборони втратили фортифікації ЗС РФ на південний захід від Роботиного, звідки вибили противника 2 тижні тому. Крім того, ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ на захід та південь від цього населеного пункту, а також — під Вербовим.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалось досягнути певного успіху на Бахмутському напрямку: відсунули ворога під Кліщіївкою.