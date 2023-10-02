Ищут новую тактику: ВС РФ атакуют Украину дронами Shahed по-другому, — Гуменюк (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, в последнее время во время атак наблюдается концентрация дронов, когда большое количество БПЛА летят фактически в одну точку или следуют в одном направлении.

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ВС РФ используют новую тактику во время налетов БПЛА Shahed. Россияне хотят найти пути обхода украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в интервью "24 каналу".

По ее словам, в последнее время во время атак наблюдается концентрация дронов, когда большое количество БПЛА летят фактически в одну точку или следуют в одном направлении.

"Потому что мы понимаем, что по "Шахедам" работают соответствующим оружием, экономя средства, чтобы противодействовать и ракетам, и самолетам. Потому что авиация у врага еще есть, и тактической они "играют" довольно опасно", – сказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" также отметила, что россияне усложняют траекторию полета дронов, чтобы запутать украинскую ПВО. Они пытаются бить по объектам сельскохозяйственной инфраструктуры и по объектам промышленности.

"Очевидно они пытаются уничтожать экономику Украины. То, что позволяет стране поставлять рабочие места и поддерживать собственное население, выживать", — сказала Гуменюк.

" Это делается в режиме боевого дежурства", – сказала Наталья Гуменюк.

Он также заявила, что Украина тоже совершенствует свою системы защиты, ищет альтернативные способы для борьбы с воздушными атаками.

"Это делается в режиме боевого дежурства", – сказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк об атаках БПЛА

Напомним, что в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину десятками дронов Shahed. Так, Российские ударные БПЛА атаковали с юга и направлялись в двух направлениях — на Николаевщину и Криворожский район. Под угрозой ракетного удара оказались Харьковщина и Киев.

Затем Гуменюк сообщила, что В результате российского обстрела в ночь на 2 октября вспыхнуло сельскохозяйственное предприятие в Херсонской области. Кроме того, россияне в течение суток убили одного гражданского, а еще шестерых — ранили.