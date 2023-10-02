Прослушивают и следят: ВС РФ под Запорожьем усиливают контрдиверсионные мероприятия, — ЦНС

По информации подполья, оккупанты пытаются помешать партизанам передавать полезную информацию Силам обороны, благодаря которой наносятся удары по позициям противника.

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Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины пытаются помешать местным жителям передавать важную информацию Силам обороны. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 2 октября.

По информации украинского подполья, террор россиянами мирного населения Украины продолжается. В том числе это касается и граждан, которые проживают на захваченных территориях.

В Запорожской области усиливают контрдиверсионные мероприятия, ведь местное население, которое не разделяет позицию ВС РФ, регулярно помогает украинским военным.

"Информация от подполья помогает наносить удары по врагу и приближает освобождение наших территорий. Оккупационные администрации и войска врага пытаются усложнить процесс передачи информации для местных партизан. В частности россияне продолжают размещать новые камеры наблюдения и устанавливают новые вышки мобильной связи, которые прослушиваются", — говорится в сообщении.

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Было зафиксировано, что такие уже появились в Бердянске и Мелитополе. Также фиксируется усиление работы вражеской РЭБ.

В подполье отдельно отметили, что сопротивление со стороны украинцев в оккупации сильно помогает и приближает победу. В то же время нельзя забывать об основных правилах безопасности.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что российские оккупанты планируют "легализовать" хищение украинских недр в Донецкой области. Оккупационная администрация региона приняла так называемый список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать фейковые лицензии. Речь идет о глине, известняке, песке и других ископаемых.