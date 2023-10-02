Военный учет женщин с 1 октября: можно ли пересекать границу

По данным главы Минздрава Виктора Ляшко, ограничения пересечения границы действуют только для определенных категорий государственных служащих и должностных лиц, которые находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или депутатами местных советов.

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Многие женщины-медики и фармацевты волнуются, что они будут ограничены в выезде за границу из-за того, что им нужно стать на военный учет. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

С начала октября 2023 года женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие образование медицинских и фармацевтических областях, обязаны встать на воинский учет. Этот процесс должен быть завершен к 31 декабря 2026 года, предоставляя им более трех лет на выполнение данного требования.

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С начала января 2023 года женщины, окончившие медицинские программы, будут автоматически подвергаться воинскому учету сразу после выпуска.

Какие женщины должны стать на военный учет

Стать на воинский учет необходимо всем женщинам, которые работают в одной из указанных сфер и входят в возрастную категорию от 18 до 60 лет:

врачами,

стоматологами,

акушерками,

медицинскими сестрами,

фармацевтами,

провизорами,

научными сотрудницами,

руководительницами подразделений в здравоохранении.

Виктор Ляшко отмечает, что эта норма не новая и действует с 1992 года. Большая часть женщин, работающих в медицинской и фармацевтической сферах, уже находится на военном учете. Однако ранее эта система работала не совсем эффективно, и не все женщины-медики были включены в нее. В настоящее время необходимо, чтобы они сами провели процедуру регистрации на военном учете.

Виктор Ляшко отметил, что никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин с 1 октября 2023 не будет.

Он пояснил, что ограничения на пересечение границы применяются только к определенным категориям государственных служителей и лиц, занимающим определенные публичные должности. То есть данное правило применимо к медикам и фармацевтам, которые занимают государственные позиции в центральных органах исполнительной власти, являются народными депутатами или членами местных советов.

Напомним, что в Верховной Раде предложили отменить отсрочку для определенных категорий студентов. Речь пойдет прежде всего о тех, кто уже решил получать второе высшее образование.

Ранее сообщалось, кто из студентов подлежит призыву, а кто имеет право на выезд с территории Украины.