Россия строит автодорогу из Ростова-на-Дону к оккупированному Мариуполю, — СМИ (видео)

Журналисты сравнили фото за октябрь 2023 и 2022 годов. На них можно увидеть, что трасса идет далеко от населенных пунктов, поскольку действующую дорогу, вероятно, нельзя расширить.

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Спутниковые фото Planet Labs подтверждают предположение о том, что захватчики из РФ строят дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Об этом сообщила российская служба "Радио Свободы".

Журналисты решили сравнить снимки за октябрь 2023 и 2022 годов. На них можно увидеть, что трасса (красная линия) идет далеко от населенных пунктов. Вероятно, обусловлено это определенными трудностями, которые может вызвать расширение существующей дороги (синяя линия).

Информацию об активном строительстве вблизи города подтверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В Telegram он сообщал, что в ряде локаций происходит интенсивное создание новых объектов. В частности, россияне завозят тысячи тонн бетонных плит и конструкций на территорию Мариупольского порта.

Будут огневые пункты и по линии Мариуполь-Мангуш-Ялта-Урзуф-Бердянск и по треугольнику Никольское — Стародубовка — Розовка. В соответствующих локациях, по его информации, накрывают выкопанные рвы и окопы, превращая их в подземные ходы и реальные бомбоубежища в полевых условиях.

В общем, по его словам, это километры укреплений. На этих территориях будут созданы "зубы дракона" и проложена колючая проволока, которую можно будет увидеть везде. По его мнению, так выглядит новая линия обороны, которая должна как бы замедлить или остановить наступление к побережью Азова.

Напомним, Андрющенко 27 сентября сообщил, что в Мариуполе оккупанты строят новую железнодорожную дорогу. Новый железнодорожный путь позволит включить существующую ветку "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" в прямое сообщение с Ростовом-на-Дону и Таганрогом.