Росія будує автодорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя, – ЗМІ (відео)

Журналісти порівняли фото за жовтень 2023 та 2022 років. На них можна побачити, що траса йде далеко від населених пунктів, оскільки діючу дорогу, ймовірно, не можна розширити.

Related video

Супутникові фото Planet Labs підтверджують припущення про те, що загарбники з РФ будують дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Про це повідомила російська служба "Радіо Свободи".

Журналісти вирішили порівняти знімки за жовтень 2023 та 2022 років. На них можна побачити, що траса (червона лінія) йде далеко від населених пунктів. Ймовірно, обумовлено це певними труднощами, які може викликати розширення наявної дороги (синя лінія).

Інформацію щодо активного будівництва поблизу міста підтверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У Telegram він повідомляв, що у низці локацій відбувається інтенсивне створення нових об'єктів. Зокрема, росіяни завозять тисячі тонн бетонних плит та конструкцій на територію Маріупольського порту.

Будуть вогневі пункті й по лінії Маріуполь-Мангуш-Ялта-Урзуф-Бердянськ та по трикутнику Нікольське — Стародубівка – Розівка. У відповідних локаціїях, за його інформацією, накривають викопані рви та окопи, перетворюючи їх на підземні ходи та реальні бомбосховища в польових умовах.

Загалом, з його слів, це кілометри укріплень. На цих територіях будуть створені "зуби дракона" та прокладено колючий дріт, який можна буде побачити скрізь. На його думку, так виглядає нова лінія оборони, що має наче сповільнити або зупинити наступ до узбережжя Азову.

Нагадаємо, Андрющенко 27 вересня повідомив, що в Маріуполі окупанти будують нову залізничну дорогу. Новий залізничний шлях дозволить включити існуючу гілку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" в пряме сполучення з Ростовом-на-Дону та Таганрогом.