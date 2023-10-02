Путин терпит крах, а мы становимся свидетелями начала битвы за Крым, — Бен Уоллес

Экс-министр Бен Уоллес отметил, что российская армия трескается, Украина научилась новой тактике преодоления ужасных минных полей, а удары Storm Shadow уничтожают российские штабы.

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По словам бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сейчас можно наблюдать начало битвы за временно оккупированный Крым. А Западу нужно оказать Украине поддержку, чтобы завершить эту войну. Об этом он написал в колонке для The Telegraph.

Воллес назвал успешным контрнаступление ВСУ

"Медленно, но уверенно Вооруженные Силы Украины прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, иногда село за селом, Украина имеет импульс и движется вперед", — заявил экс-министр

По его словам, российская армия трескается, Украина научилась новой тактике преодоления ужасных минных полей, а удары Storm Shadow уничтожают российские штабы.

"Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", — написал Бен Уоллес.

Британское оборудование и помощь украинской армии

Уоллес отметил, что украинские силы используют британское оборудование и достигают успеха, что значительно превышает все ожидания.

Он вспомнил, как посетил секретную локацию за пределами Украины, когда украинских солдат готовили к использованию ракет ПВО StarStreak.

По словам Уоллеса, у них была неделя, чтобы потренироваться по системе, на освоение которой британцы тратят месяцы.

"Британский сержант указал на молодого украинца. "Он не отпустит тренажер и не прекратит тренироваться, пока не промахнется", — сказал он. Этот молодой человек сбил два российских ударных вертолета", — говорит бывший минобороны.

Также Уоллес отметил, что когда надежда сочетается с соответствующим оборудованием, Украину не остановить.

"Наш долг — поддерживать эту надежду и поддерживать ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет выполнена. Вот почему британские противотанковые ракеты NLAW были такими важными", — рассказывает политик.

Кроме того бывший министр обороны Великобритании отметил, что войну можно выиграть.

"Владимир Путин терпит крах. Подобно тому, как человеческие эмоции ведут Украину к успеху, это также является неизбежным недостатком Путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили Путина пересечь Украину, и это станет его гибелью", — говорится в колонке Уоллеса для иностранного СМИ.

Потери РФ и поставки боеприпасов Украине

По его словам, армия РФ потеряла более 2500 танков, 6500 бронированных машин и почти 300000 убитых или раненых.

"Путин отчаянно хватается за две последние вещи, которые могут его спасти — время и раскол международного сообщества. Британия может что-то сделать с обеими", — уверяет Уоллес.

Запад должен помочь Украине сохранить свою динамику — и для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows, отмечает минобороны.

"И лучший способ удержать международное сообщество вместе — это демонстрация успеха", — добавил Бен Уоллес.

Напомним, 1 октября экс-министр Бен Уоллес в комментариях The Telegraph призвал украинскую власть к активной мобилизации молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. По его словам президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "пересмотреть масштабы украинской мобилизации".