Путін терпить крах, а ми стаємо свідками початку битви за Крим, – Бен Воллес

Ексміністр Бен Воллес зазначив, що російська армія тріскається, Україна навчилася новій тактиці подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow нищують російські штаби.

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За словами колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, зараз можна спостерігати початок битви за тимчасово окупований Крим. А заходу потрібно надати Україні підтримку, щоб завершити цю війну. Про це він написав у колонці для The Telegraph.

Воллес назвав успішним контрнаступ ЗСУ

"Повільно, але впевнено Збройні Сили України проривають російські позиції. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс і рухається вперед", – заявив ексміністр

За його словами, російська армія тріскається, Україна навчилася новій тактиці подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow нищують російські штаби.

"Ми є свідками початку битви за Крим", – написав Бен Воллес.

Британське обладнання та допомога українській армії

Воллес наголосив, що українські сили використовують британське обладнання та досягають успіху, що значно перевищує всі очікування.

Він пригадав, як відвідав секретну локацію за межами України, коли українських солдатів готували до використання ракет ППО StarStreak.

За словами Воллеса, у них був тиждень, щоб потренуватися за системою, на освоєння якої британці витрачають місяці.

"Британський сержант вказав на молодого українця. "Він не відпустить тренажер і не припинить тренуватися, поки не промахнеться", — сказав він. Цей молодий чоловік збив два російські ударні вертольоти", – каже колишній міноборони.

Також Воллес зазначив, що коли надія поєднується з відповідним обладнанням, Україну не зупинити.

"Наш обов’язок – підтримувати цю надію та підтримувати її фінансуванням та обладнанням, поки робота не буде виконана. Ось чому британські протитанкові ракети NLAW були такими важливими", – розповідає політик.

Окрім того колишній міністр оборони Британії наголосив, що війну можна виграти.

"Володимир Путін терпить крах. Подібно до того, як людські емоції ведуть Україну до успіху, це також є неминучою вадою Путіна та його злочинного режиму. Романтика, егоїзм і помста змусили Путіна перетнути Україну, і це стане його загибеллю", – йдеться у колонці Воллеса для іноземного ЗМІ.

Втрати РФ та постачання боєприпасів Україні

За його словами, армія РФ втратила понад 2500 танків, 6500 броньованих машин і майже 300000 убитих або поранених.

"Путін відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати – час і розкол міжнародної спільноти. Британія може щось зробити з обома", – запевняє Воллес.

Захід повинен допомогти Україні зберегти свою динаміку – і для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows, наголошує міноборони.

"І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом – це демонстрація успіху", – додав Бен Воллес.

Нагадаємо, 1 жовтня ексміністр Бен Воллес у коментарях The Telegraph закликав українську владу до активної мобілізації молоді, щоб не допустити зниження темпу контрнаступу. За його словами президенту України Володимиру Зеленському слід "переглянути масштаби української мобілізації".