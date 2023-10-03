ВС РФ приварили двухметровый "мангал" с ветками на старый танк Т-54Б (фото)

Огромная надстройка значительно ухудшает незаметность танка и затрудняет его маскировку в посадке, но "козырек" имеет цель уберечь танк от поражения дронами-камикадзе.

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В сети опубликовали видео российского танка Т-54, который едет где-то на оккупированной части Украины. Примечательным является огромный "мангал" над башней. Об этом сообщает Forbes.

"Мангалы" или "козырьки" над башнями танков — это вынужденный шаг, который связан со все более массовым использованием дронов-камикадзе и FPB-дронов. Однако на российском Т-54 установили нечто особенно огромное. По оценкам журналиста, высота "мангала" составляет около 6 футов или 182 сантиметра. Кроме самой решетки, сверху добавили веток деревьев, чтобы машину было сложнее обнаружить.

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Примечательно то, что Т-54 изготавливался с июля 1957 года по март 1959. То есть самой молодой машине 64 года. Танк имеет 100-мм пушку Д-10Т и бронирование до 200 миллиметров. Т-54 существует в нескольких вариантах: базовый Т-54, Т-54А и Т-54Б. Сейчас машину можно назвать безнадежно старой. Кремль начал использовать старые Т-54/Т-55 с весны 2023 года. Часто их отправляют без всяких модернизаций, потому что потери танков перевалили за 2000 тысяч.

Огромный "мангал" ухудшает незаметность танка, а также усложняет жизнь экипажа, потому что надо искать посадку, которая позволит поместить почти 4-метровый объект.

Напомним, 22 августа ВС РФ выдали уничтожение собственного танка Т-90М "Прорыв" за украинский М-55S.

14 сентября ВСУ показали, как FPV-дрон уничтожил российский Т-72Б3 с "мангалом".