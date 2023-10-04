Силы обороны разбили штурмовую бригаду россиян под Марьинкой (видео)

После завершения боя украинские разведчики зафиксировали несколько подбитых танков противника с оторванными башнями, а также уничтоженную пехоту россиян.

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Украинские бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады разбили штурмовую бронегруппу ВС РФ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Кадры успешной боевой работы украинских бойцов были опубликованы в Telegram-канале "АЛЬКОР Подразделение аэроразведки".

В наступательной операции оккупанты задействовали пехоту, боевые машины пехоты (БМП) и несколько танков. На одном из участков фронта между Новомихайловкой и Марьинкой, группу россиян встретили украинские защитники и при помощи воздушной разведки нанесли огневое поражение.

После боя наши разведчики обнаружили несколько уничтоженных танков и другой бронетехники, а также зафиксировали потери в живой силе противника. При этом у нескольких вражеских танков после детонации БК оторвало башню.

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Отметим, что 1 октября пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что на Марьинском направлении украинские бойцы успешно отразили восемь атак российских войск. Однако на следующий день стало известно, что противник на это направление перебрасывает дополнительные подразделения пехоты и технику, чтобы продолжить штурмы.

Как сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, на данном направлении противник ежедневно предпринимает попытки атаковать.

"За прошедшие сутки возле Марьинки было зафиксировано 11 атак. В частности, российские войска совершили неудачную атаку по окрестностям Марьинки и Новомихайловки", — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении в районе Работино боевые возможности подразделений Вооруженных сил РФ ухудшились. По данным аналитиков Института изучения войны, высшее военное командование ВС РФ намеренно унижает или усиливает достижения определенных командиров из-за политических амбиций главы Минобороны Сергея Шойгу.