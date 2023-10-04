Она настигнет всех: Украине нужно смириться с перспективой долгой войны, — Reuters

По словам журналистов, война может длиться годами. Возможно, она потребует участие гораздо большего числа людей, а поражение РФ не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

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Некоторые ветераны считают, что есть украинцы, которые оторваны от реальности, так как верят, что война с Россией их не коснется. Об этом пишет издание Reuters.

Журналисты пообщались с 42-летним командиром взвода 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александром Ябченко. Ранее он работал педиатром во Львове. Мужчина вернулся домой для реабилитации после ранения.

"Ребята, рано или поздно оно вас настигнет", — сказал он.

По его словам, война может длиться годами. Возможно, она потребует участие гораздо большего числа людей. Более того, поражение РФ не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

Издание отметило, что спустя 19 месяцев полномасштабной войны с Россией моральный дух украинцев остается высоким. Люди по-прежнему прославляют военных как героев. Большинство украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет до сих пор не мобилизованы, хотя им запрещено покидать страну. Аналитики говорят, что украинским властям следует учитывать также показатели по экономике и социальной стабильности во время мобилизации.

Напомним, что в ВСУ отреагировали на высказывание Уоллеса о мобилизации в Украине. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, в украинской армии воюют все возрастные категории, поскольку есть те, которые добровольно поехали на фронт в 19 и 20 лет.