Вона наздожене всіх: Україні потрібно змиритися з перспективою довгої війни, — Reuters

За словами журналістів, війна може тривати роками. Можливо, вона потребуватиме участі набагато більшої кількості людей, а поразку РФ не слід сприймати як щось, що станеться саме по собі.

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Деякі ветерани вважають, що є українці, які відірвані від реальності, оскільки вірять, що війна з Росією їх не торкнеться. Про це пише видання Reuters.

Журналісти поспілкувалися з 42-річним командиром взводу 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександром Ябченком. Раніше він працював педіатром у Львові. Чоловік повернувся додому для реабілітації після поранення.

"Хлопці, рано чи пізно воно вас наздожене", — сказав він.

За його словами, війна може тривати роками. Можливо, вона потребуватиме участі набагато більшої кількості людей. Ба більше, поразку РФ не слід сприймати як щось, що станеться саме по собі.

Видання зазначило, що через 19 місяців повномасштабної війни з Росією моральний дух українців залишається високим. Люди, як і раніше, прославляють військових як героїв. Більшість українських чоловіків у віці від 18 до 60 років досі не мобілізовані, хоча їм заборонено залишати країну. Аналітики кажуть, що українській владі слід враховувати також показники з економіки та соціальної стабільності під час мобілізації.

Нагадаємо, що у ЗСУ відреагували на висловлювання Воллеса про мобілізацію в Україні. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, в українській армії воюють усі вікові категорії, оскільки є ті, хто добровільно поїхав на фронт у 19 і 20 років.